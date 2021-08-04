Реставрация старинной усадьбы Гребнево в Подмосковье начнется в конце августа

Масштабная реставрация старинного архитектурно-паркового ансамбля Гребнево начнется уже в конце августа. Пока усадьба в Щелкове стоит с заколоченными окнами и дверями, но скоро это изменится.

Перед началом работ Гребнево посетил сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Геннадий Семигин. По его словам, реставрация усадьбы — это прекрасный пример уважения к истории и бережного отношения к памятникам.

«Одним из приоритетов развития страны является, конечно, всестороннее развитие культуры, укрепление в обществе традиционных российских ценностей. Это развитие патриотизма, а значит, любовь к родине, уважение к истории, историческому наследию, нашим памятникам, и вот замечательный пример сегодня это бережное отношение — реставрация памятника известной усадьбы», — сказал Геннадий Семигин.

Усадьбу Гребнево построили в конце XVI века. Ее владельцами в разное время были оружничий Ивана Грозного Богдан Бельский, семьи Воронцовых, князья Голицыны и Трубецкие. В советское время усадьба превратилась в техникум, потом в санаторий, а в 1990 году часть строений была уничтожена пожаром.

Потом комплекс долгое время был заброшенным. Но в 2018 году его купил лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Поскольку Гребнево — это объект культурного наследия, то по договору купли владелец обязан восстановить его исторический облик. В планах бизнесмена не только отреставрировать здания. Гребнево станет культурным центром с театром, выставочной зоной, игровыми площадками и прогулочной зоной у пруда.

«Я ее купил в ужасном состоянии: по колено мусор, борщевик в пять метров, вы видите. За это время мы привели территорию в порядок», — поделился бизнесмен.

По его словам, проект реставрации уже практически согласован. В первую очередь будут отремонтированы триумфальная арка и два флигеля. Работы должны будут закончить к следующей весне.

В планах Ковалева — превратить Гребнево в новый культурный центр с театром, выставочной зоной, игровыми площадками и прогулочной зоной у пруда.

«Мы хотим возродить лучший опыт возрождения русских усадеб, поддержать инициативу спасения памятников и усадебных комплексов по всей России, объединить деятелей культуры и искусства, а также патриотов-предпринимателей, меценатов по все стране», — отметила член президиума партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Юлия Саморока.

Планируется, что территория усадьбы будет увеличена в два раза — до 500 гектаров. Здесь начнут работать музеи карет и старинных автомобилей, живописи, а экспозиция рыцарских доспехов будет самой большой в стране. Полностью реконструкция Гребнева завершится в 2026 году.