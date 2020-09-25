Самый крупный в России музей доспехов планируют открыть в усадьбе «Гребнево»

В подмосковной усадьбе «Гребнево» планируют открыть самый крупный в стране музей рыцарских доспехов. Это идея мецената, который выкупил разрушенное здание и восстанавливает его больше двух лет. Реконструировать памятник архитектуры полностью смогут к 2025 году.

Еще два года назад бизнесмен Андрей Ковалев купил эту усадьбу по программе «Зеленый коридор», помогающей продавать такие места, чтобы их реставрировали. Обязательное условие сделки — восстановление исторического облика.

В Щелкове провели расширенное выездное заседание Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма. Его председатель Олег Рожнов рассказал, что «сам вопрос о передаче усадьбы „Гребнево“ был непростым».

Переговоры длились долго: искали инвестора, который действительно загорится этим делом, доведет восстановление усадьбы до конца Олег Рожнов.

Он отметил, что со дня приобретения места Андреем Ковалевым прошло более двух лет. По словам Олега Рожнова, «заброшенная усадьба постепенно превращается в уютное место». Сам меценат вложит в реконструкцию около трех миллиардов рублей.

Андрей Ковалев отметил, что ему повезло найти профессионалов с огромным опытом. И инвестор подчеркнул, что восстановление объектов культурного наследия — «не самое простое дело — здесь важна команда».

Я хочу, чтобы усадьба «Гребнево» стала точкой притяжения не только для жителей Московской области, но и других регионов. <…> И вместе с командой мы дадим вторую жизнь усадьбе, но не без помощи государства, так как есть много нюансов, например, в согласования проектов Андрей Ковалев.

Сейчас на территории усадьбы стоят временные гостевые домики и работает ресторан. Уже отреставрировали несколько фонтанов и обустроили набережную у Барских прудов.

Вместе с тем здесь уже укладывают пешеходные дорожки. Вскоре начнется обновление триумфальной арки, Каретного и Скотного дворов.

Улучшат облик флигелей и главного дворца. Сам Андрей Ковалев хочет открыть на территории усадьбы еще и музей живописи.

В планах инвестора — организовать плавучие дома, ремесленные мастерские, горячие бассейны и создать всю инфраструктуру для различных фестивалей.