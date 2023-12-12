Важное 12 декабря 2023, 13:10 Андрей Воробьев: оперштаб проследит за решением проблемы с котельной в Электростали Автор фото: Антон Чернов

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После того как в Электростали произошел крупный сбой на частной котельной, без отопления осталось большое количество жителей. Сейчас проблему решают вместе с правоохранительным органами, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. На месте создали оперативный штаб, первые улучшения в домах появятся уже к вечеру этого дня.

«Из-за недобросовестного обслуживания котельной в Восточном районе жители Электростали остались без тепла. Она находится в частной собственности, поэтому решаем сейчас вопрос вместе с правоохранительным органами», — сообщил Андрей Воробьев в Telegram-канале.

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Уже составлена дорожная карта по решению проблемы, добавил он. На место перебросили аварийные бригады.

Сегодня до 18:00 планируют выполнить врезку в пароводяной центральный тепловой пункт «Машиностроительного завода».

«Подача дополнительного пара повысит надежность работы котельной, а главное — в домах жителей станет теплее», — объяснил он.

Котельная работает с 1973 года. Ее собственник — компания ВКС. Она не смогла обеспечить надежное обслуживание. Сегодня правительство Подмосковья принимает экстренные меры, чтобы тепло вернулось в дома жителей.

В четверг проблемы с отоплением должны быть решены. Ситуация в Электростали требует особого внимания. Андрей Воробьев

Он подчеркнул, что важно гарантировать тепло и комфортное проживание.

Жители, несогласные с суммой перерасчета за теплоснабжение, смогут подать заявку на имя генерального директора компании ВКС в офисе по адресу: улица Лесная, 36.

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