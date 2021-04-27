«Решение очень большой проблемы». Детский омбудсмен Подмосковья поддержал создание мини-садов

Мини детские сады в Подмосковье — это большая помощь для мам, которые хотят выйти на работу. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова после обращения губернатора Андрея Воробьева к жителям регионов.

«Нам нужны мини детские сады. Ко мне обращается очень много мам, которые хотят выйти на работу, но не могут, потому что нам не хватает детских садов. Мини детские сады — это решение очень-очень большой проблемы», — сказала она.

По ее словам, также она была рада услышать о том, что будут модернизированы и построены объекты здравоохранения. Мишонова отметила, что в Красногорске давно нужна детская больница.

«Наши дети — наше будущее. Это, безусловно, школы, детские сады, это решение проблем с трудоустройством родителей. Если губернатор и команда думают о том, чтобы обеспечить людей достойной жизнью, хорошей экологией, возможностью жить и получать удовольствие в своем городе, никуда не уезжать, благоустраивать территории, здесь можно пожелать всем сил», — добавила омбудсмен.

Она сказала, что горда работать в такой команде.

«Я горжусь за наше Подмосковье, что оно так выросло, так модернизировалось за последние пять лет», — заключила Мишонова.

Андрей Воробьев рассказал о том, что власти Московской области ищут новые решения, чтобы обеспечить ребенка местом в детском саду в кратчайшие сроки. Поэтому до конца года в Подмосковье появится 27 мини-садов.