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    27 апреля 2021, 14:29

    «Решение очень большой проблемы». Детский омбудсмен Подмосковья поддержал создание мини-садов

    Ксения Жеребцова, Наза Салех Захи

    Мини детские сады в Подмосковье — это большая помощь для мам, которые хотят выйти на работу. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова после обращения губернатора Андрея Воробьева к жителям регионов.

    «Решение очень большой проблемы». Детский омбудсмен Подмосковья поддержал создание мини-садов

    «Нам нужны мини детские сады. Ко мне обращается очень много мам, которые хотят выйти на работу, но не могут, потому что нам не хватает детских садов. Мини детские сады — это решение очень-очень большой проблемы», — сказала она.

    По ее словам, также она была рада услышать о том, что будут модернизированы и построены объекты здравоохранения. Мишонова отметила, что в Красногорске давно нужна детская больница.

    «Наши дети — наше будущее. Это, безусловно, школы, детские сады, это решение проблем с трудоустройством родителей. Если губернатор и команда думают о том, чтобы обеспечить людей достойной жизнью, хорошей экологией, возможностью жить и получать удовольствие в своем городе, никуда не уезжать, благоустраивать территории, здесь можно пожелать всем сил», — добавила омбудсмен.

    Она сказала, что горда работать в такой команде.

    «Я горжусь за наше Подмосковье, что оно так выросло, так модернизировалось за последние пять лет», — заключила Мишонова.

    Андрей Воробьев рассказал о том, что власти Московской области ищут новые решения, чтобы обеспечить ребенка местом в детском саду в кратчайшие сроки. Поэтому до конца года в Подмосковье появится 27 мини-садов.