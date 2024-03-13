Подмосковье 13 марта 2024, 15:19 Репродуктор для разведения птиц яичных пород создадут в Шаховской в 2026 году Главгосстройнадзор МО

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Репродуктор для разведения птицы начали строить в Шаховской. Предприятие будет работать в деревне Пленцино, там будут производить почти 7,5 миллиона яиц в год.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, площадь застройки составит 7,3 тысячи квадратных метров. На участке разместят комплекс зданий, где будут разводить птиц яичных пород. Там будут работать инкубаторий, корпус для карантирования особей на шесть тысяч голов, а также склад, лаборатория и другие помещения. На территории обустроят очистне сооружения и водозабор.

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Вместимость репродуктора составит 30 тысяч голов. Завершить работы планируют к апрелю 2026 года.

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