Репинскую развязку возведут в Химках к концу 2021 года. Подрядчик уже определен

Подписан контракт на строительство новой транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках. Строительство развязки выполнит АО «Стройтрансгаз». Стоимость контракта составит 2,4 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета и Дорожного фонда региона.

«Подрядчик уже приступил к подготовительным работам, осуществляется мобилизация трудовых ресурсов и дорожно-строительной техники, ведется определение фактического местоположения инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, и подлежащих дальнейшему переустройству», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что к концу 2020 года планируется открыть движение по основному ходу развязки с временными съездами, что позволит жителям Химок воспользоваться путепроводом через Ленинградское шоссе. Окончание работ запланировано на четвертый квартал 2021 года.

Источник фото: телеканал «360»

Объект возведут по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал в апреле 2019 года во время посещения АО «НПО Энергомаш».

Источник фото: телеканал «360»

Основная задача объекта — соединить Старые и Новые Химки. Так, на пересечении Ленинградского шоссе и ул. Репина будет построена транспортная развязка, протяженность основного хода составит 0,8 километра с путепроводом, длина которого составит 160 метров. Число полос движения по основному ходу — от 2 до 5 с расчетной скоростью 70 км/ч. Также к концу следующего года будет частично проведена реконструкция улиц Дружбы, 9 мая и Репина. На путепроводе будет установлено архитектурное освещение. На транспортной развязке планируется строительство тротуаров, установка наружного освещения и светофоров.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство Репинской развязки позволит обеспечить транспортную доступность промышленной части города, что приведет к возможному увеличению числа рабочих мест до 28 тысяч, а также к приросту населения Химок.

Сейчас Старые и Новые Химки разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. На единственной транспортной артерии, соединяющий эти жилые массивы, в часы пик возникают заторы. Добраться из новой части города в старую можно только по Юбилейному проспекту.

После строительства развязки станет возможно движение транспорта во всех направлениях, что позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта. На время строительства развязки неудобства для жителей минимизируют за счет введения временной схемы дорожного движения.