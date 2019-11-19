«Готовы приступить к строительству». Проект Репинской развязки утвердили

В Подмосковье утвердили проект Репинской развязки. Объект будет готов в 2021 году. Об этом на пресс-конференции заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Скоро Старые и Новые Химки будут связаны транспортной развязкой.

«Москва-Шереметьево — это путь, который очень многие знают. И наверно каждый второй гражданин нашей страны постоял в этих пробках», — отметила депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Репинская развязка облегчит жизнь не только жителям Химок, но и станет решением для всех, кто торопится на самолет, завод, или просто едет в сторону Санкт-Петербурга.

Проект развязки уже готов, а в конце декабря будет подписан госконтракт на строительство.

«Сегодня хочу отчитаться, что проектная документация в конце октября 2019 года получила положительное заключение. На данный момент мы готовы приступить к строительству», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

А пока что город разорван пополам. По улице Репина, где и планируется развязка, сейчас ездит больше тысячи машин в час, поэтому пробки для автомобилистов стали нормой. А новая дорога сократит время в пути в три, а то и в четыре раза. По поручению президента на строительство развязки выделили необходимые средства, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Когда Репинскую развязку построят целиком, пропускная способность дороги вырастет до 14 тысяч автомобилей в сутки.

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Выглядеть это будет так: четыре полосы по две в каждую сторону, ширина дороги составит почти четыре метра, а длина путепровода — 130 метров. Значение вроде бы небольшое, но благодаря этому всего за десять минут можно будет доехать из старого города в новый. Сейчас это похоже на мечту.

«Это уже не просто чаяния или мечты. Это уже боль. И эту проблему надо для жителей решить положительно», — подчеркнула депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Уже к концу следующего года откроют основной ход развязки со временными съездами. Полностью объект завершат в 2021 году.