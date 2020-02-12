Репинская развязка: когда жителей Химок избавят от пробок?

Совещание в штабе строительства Репинской развязки состоялось в Химках. На нем обсудили ход строительства, уточнили, что на путепроводе будет пять полос. Запустить движение по основному ходу развязки планируется до конца 2020 года.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы строим путепровод, на нем будет пять полос для движения, основное пролетное строение — металлическое арочное», — сказал на совещании директор проекта Алексей Павлов.

Основной задачей Репинской развязки является соединение Старых и Новых Химок. Это обеспечит транспортную доступность промышленной части города.

Источник фото: телеканал «360»

«На территории Старых Химок расположены крупные производственные предприятия, на которых задействовано много жителей — они ездят туда на работу. Каждый день жители должны стоять в пробке. Вот эта развязка облегчит им жизнь», — отметил заместитель главы администрации г. о. Химки Тимур Магомедов.

Источник фото: телеканал «360»

Напомним, что объект возводят по поручению Владимира Путина, которое он дал во время посещения АО «НПО Энергомаш» в апреле 2019 года.

«В первую очередь это строится по просьбам жителей Химок, которые на открытой линии президента изъявили желание разгрузить Химки, в декабре приступили к строительству объекта. По поручению губернатора, у нас планируется запуск этого объекта до конца года», — сказал начальник службы строительства дорог Московской области Сергей Ломакин.

Источник фото: телеканал «360»

На транспортной развязке планируется строительство тротуаров, установка наружного освещения и светофоров.