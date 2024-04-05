Подмосковье 05 апреля 2024, 22:59 Рентгенологические кабинеты открылись в Чеховской больнице после ремонта Пресс-служба администрации городского округа Чехов

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Рентгенологические кабинеты открылись после ремонта в Чеховской больнице. Благодаря новому оборудованию жители округа смогут быстро получить цифровые снимки, что значительно сэкономит время пациентов.

Как рассказали в администрации городского округа Чехов, планируемая суточная нагрузка цифровых рентгенологических аппаратов около 40 человек в сутки.

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Новое оборудование будет использоваться в стационарах хирургического, неврологического, терапевтического и инфекционного отделений больницы.

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