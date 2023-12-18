Подмосковье 18 декабря 2023, 16:00 Рентгенолог из Раменского Ольга Демина выступила на ледовом шоу Ильи Авербуха Ирина Моисеева

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Врач-рентгенолог из Раменской больницы Ольга Демина исполнила мечту и вышла на лед в шоу Ильи Авербуха. Мероприятие состоялось в честь открытия центрального катка в городе.

Ирина Моисеева

Ольга Демина присоединилась к команде олимпийских чемпионов и вышла на лед. Выступая в одиночном катании, она завоевала сердца зрителей, которые неустанно аплодировали ей.

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С детства Ольга мечтала научиться кататься на коньках, однако в то время у нее не было возможности заниматься этим видом спорта. Только в 32 лет она наконец-то решилась и начала заниматься фигурным катанием. С тех пор уже 10 лет врач упорно тренируется.

«Мне хотелось показать жителям, друзьям, коллегам чему я научилась за весь этот период. Подать пример, что никогда не поздно начать заниматься спортом», — поделилась Ольга Демина.

Ирина Моисеева

Пример Ольги высоко оценил Илья Авербух.

«Я думаю, что это новая форма нашего проекта, ведь он родился из народа. Возможно, каждый из городов Подмосковья сможет в будущем гордиться таким сподвижником, таким флагманом фигурного катания. Благодаря Ольге на этом катке открылась какая-то новая энергия», — отметил знаменитый фигурист.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.

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