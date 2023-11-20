Подмосковье 20 ноября 2023, 18:22 Более 3,6 тысячи спортивных программ подготовят в Подмосковье к зиме Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов совещание, одной из тем которого стала подготовка спортивной инфраструктуры к началу зимнего сезона. Всего на территории региона организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.

Андрей Воробьев подчеркнул, что наибольшей популярностью на территории Московской области пользуются коньки и лыжи.

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«Мы готовим 842 места для катания на льду, в том числе будет порядка 30 площадок с искусственным льдом. Парк Малевича в Одинцово, парк „Юбилейный“ в Химках, стадион „Зоркий“ в Красногорске, парк „Пехорка“ в Балашихе, Центральная площадь в Люберцах и многие другие объекты — это любимые места зимнего отдыха наших жителей», — сообщил губернатор.

Кроме того, он добавил, что на территории региона обустроят более 160 лыжных трасс, как только это позволит сделать погода.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Отметим, что спортивные мероприятия ежегодно собирают огромное количество участников из Подмосковья и других регионов России. Ожидается, что в этом году их посетят более одного миллиона граждан. При этом самыми популярными видами спорта остаются лыжные гонки, хоккей, фигурное катание, биатлон и горные лыжи.

Общая протяженность лыжных трасс, подготовленных для жителей и гостей региона, составит почти 800 километров. Больше всего их создадут в Люберцах — 11 штук. Не оставят в стороне и любителей катания на коньках — для них подготовят около 180 катков и более 660 хоккейных площадок.

Примечательно, что первый каток в Черноголовке уже принял первых посетителей, а 17 ноября заработали снежные пушки на областной лыжной базе в Истре. К середине недели там подготовят лыжный круг протяженностью 600 метров, а к выходным — еще одну трассу, длина которой составит порядка двух километров.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня» Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Кроме того, для любителей хоккея организуют ряд интересных мероприятий. Так, 20 декабря в Воскресенске состоится торжественная церемония по случаю 70-летия клуба «Химки». В рамках юбилея пройдет гала-матч ветеранов, а 11 февраля в Балашихе состоится турнир по понд-хоккею на пруду. Его посетят участники из разных уголков России.

Не менее насыщенную программу подготовили и для любителей лыжного спорта. Среди мероприятий — «Манжосовская лыжня», фестиваль «Крещенские морозы», «Лыжня России», Кубок Александра Большунова и другие.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что в регионе планируется дать новое дыхание «Лыжне России», которую традиционно проводили в Химках, но сейчас она пройдет в разных исторических городах. Ежегодно мероприятие привлекает более 10 тысяч участников.

«Начнем с Серпухова, есть уже заявки и от многих других муниципальных образований. В этом году у „Лыжни России“ будет хороший призовой фонд», — рассказал Дмитрий Абаренов.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Дмитрий Абаренов также добавил, что 1 декабря на портале «Спорт Подмосковья» запустят раздел «Лыжные маршруты», где любой желающий сможет найти информацию о трассах, их протяженности и сложности.

Напомним, на территории Московской области реализуется проект «Суперлига Подмосковья». Его цель — преодолеть пешком, на лыжах, велосипеде, пробежать или проплыть общими усилиями 10 миллионов километров. В настоящее время позади уже около 7,9 миллиона километров, а к проекту присоединились более 15 тысяч активных участников.

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