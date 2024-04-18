Подмосковье 18 апреля 2024, 16:34 Ремонт теплосетей начался в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Коммунальные службы в Истре приступили к ремонту теплосетей. Специалисты уже проверили пять тепловых камер, на еще 10 объектах ведутся работы. Такая наладка проводится каждую весну.

Сотрудники «Истринской теплосети» ведут ремонт тепловых камер после зимы. Они необходимы для защиты труб, запорной арматуры и прочих элементов теплосетей от перепадов температур, воды и вибрации. Специалисты регулярно проводят осмотр конструкций и откачку талых вод.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Капитальный ремонт пяти тепловых камер провели в деревне Румянцево, в Агрогородке, Первомайском и Бужарове. Такие объекты также отремонтируют в Глебовском, Новопетровском, Курсакове, Гидроузле, Снегирях, в селе Рождествено и Дедовске. Кроме того, в Истре планируется привести в порядок еще 11 тепловых камер.

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