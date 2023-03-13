Подмосковье 13 марта 2023, 14:04 Ремонт станции Крюково изменит движение поездов Ленинградского направления до конца марта АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Ремонт железнодорожной станции Крюково поменяет расписание движения пригородных поездов на участке Москва — Тверь (Конаково) до 31 марта. Работы проводят в рамках подготовки к запуску МЦД-3 Крюково — Раменское, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).

Пригородный поезд № 7908 Москва — Клин отправлением в 17:34 отменили с 14 по 17 марта включительно. Состав № 6103 Крюково — Москва отправлением в 13:01 не будет курсировать в эти же дни.

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С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД, в разделе «Пассажирам».

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