Подмосковье 28 марта 2024, 17:42 Ремонт самого сложного участка главного коллектора завершили в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске завершен капитальный ремонт самого сложного участка главного коллектора города, который протянулся вдоль Екатерининского канала. Сложность осуществления ремонтных работ заключалась в его протяженности.

Для выполнения работ рабочие применили передовую технологию микротоннелирования, которая позволяет прокладывать коммуникации без использования траншей.

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«На данный момент завершены работы по микротоннеллированию самого сложного участка в 300 метров. Технология выглядит так: микрощитом проходим грунт, делаем тоннель, как в метро, только гораздо меньшего диаметра, затем монтируем трубу коллектора. Остались более короткие интервалы в 150 и 130 метров, » — пояснил начальник участка «Стайл групп» Андрей Кокарев.

Сейчас специалисты демонтируют и переставляют оборудования для продолжения работ. На объекте работает около 25 человек. Завершающим этапом проведут монтаж смотровых колодцев. Он запланирован на май. После завершения всех работ качество коммунальных услуг значительно улучшится у более чем 50 тысяч жителей Солнечногорска.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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