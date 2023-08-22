22 августа 2023, 14:14
Ремонт Первомайской школы в Истре завершится к сентябрю
Капитальный ремонт ведется в Первомайской школе в городском округе Истра. Работы завершат к началу учебного года. Строительная готовность объекта достигла 90%.
Зданию Первомайской школы в деревне Буньково уже более 50 лет. К сентябрю кабинеты отремонтируют, оснастят новым оборудованием и мебелью. Обновленную школу откроют к 1 сентября, а прилегающую территорию благоустроят в 2024 году.
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«Здесь сделали актовый зал. У этой школы никогда его не было. Теперь ученики смогут праздновать какие-то мероприятия, проводить концерты», — рассказал депутат Государственной Думы Сергей Колунов.
Всего в городском округе Истра текущие и косметические ремонты провели в 67 детских образовательных учреждениях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе откроют 30 новых школ и 25 детских садов в этом году.
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