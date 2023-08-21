Важное 21 августа 2023, 14:00 Андрей Воробьев: 30 школ и 25 детских садов откроют в Подмосковье в этом году

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Подмосковье откроет 30 школ и 25 детских садов в этом году, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Образовательная система готова к началу учебного года, подчеркнул он.

«Педагоги уже начали свою работу. Мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Регулярно докладываю, что Московская область растет», — рассказал губернатор.

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Подмосковные школы в этом году ожидают на 38 тысяч учеников больше, чем в прошлом. Столько новых заявок поступило к этому дню, отметил губернатор, однако, по его словам, к сентябрю их количество может вырасти до 40 тысяч.

«Строим школы: и бюджетные, и внебюджетные. В этом году наши учителя и дети порадовали — все, что касается олимпиад. Флагман у нас — физтех-лицей, который завоевал [награды] международных олимпиад по физике, биологии, астрономии. Вы поздравляли их, они мне рассказывали об этом, очень ценят такое признание», — отметил Андрей Воробьев.

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