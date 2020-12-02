Ремонт моста через реку Росню завершили в Солнечногорске

«Дорожные службы отремонтировали пролетное строение, опоры, конусы, мостовое полотно, устроили гидроизоляцию и новое асфальтобетонное покрытие. Для удобства и безопасности пешеходов отремонтировали существующие лестничные сходы, установили перильное и барьерное ограждения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что во время проведения работ на участке было организовано реверсивное движение, сейчас проезд вновь осуществляется по обеим полосам.

Мост через реку Росню находится на 4-м километре региональной дороги Обухово — Рахманово — Троицкое и служит проездом к федеральной трассе М-10 «Россия» и скоростной трассе М-11 «Нева». Ежедневно по нему проезжает свыше 1,5 тысячи автомобилей.

До конца года в Подмосковье отремонтируют еще 16 объектов, расположенных на региональной дорожной сети.

В Подмосковье в 2021 году выделят более 23 миллиардов рублей на содержание и ремонт дорог. Еще свыше 15 миллионов потратят на строительство дорожного полотна.