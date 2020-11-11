Более 23 млрд рублей выделят на содержание и ремонт дорог Подмосковья в следующем году

В Подмосковье в 2021 году выделят 23,6 миллиарда рублей на содержание и ремонт дорог. Еще 15,3 миллиона предусмотрели на строительство дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

В Мособлдуме сейчас обсуждают бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. На содержание дорог планируют выделить более 23 миллиардов рублей.

«Содержание сети автомобильных дорог — 23,6 миллиарда рублей. Строительство автомобильных дорог — 15,3 миллиарда рублей. Функционирование системы фото- и видеофиксации — 7,1 миллиарда рублей», — уточнила исполняющий обязанности министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

Она добавила, что в Подмосковье выделят средства на обеспечение льготного проезда.

«Основные расходы будут направлены на транспортное обслуживание населения и предоставление льгот по проезду — это 25,5 миллиарда рублей», — сказала Кадырова.

Заместитель председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев отметил, что на социальную сферу в Подмосковье запланированы расходы в размере 93 миллиардов рублей.