Более 23 млрд рублей выделят на содержание и ремонт дорог Подмосковья в следующем году
В Мособлдуме сейчас обсуждают бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. На содержание дорог планируют выделить более 23 миллиардов рублей.
«Содержание сети автомобильных дорог — 23,6 миллиарда рублей. Строительство автомобильных дорог — 15,3 миллиарда рублей. Функционирование системы фото- и видеофиксации — 7,1 миллиарда рублей», — уточнила исполняющий обязанности министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.
Она добавила, что в Подмосковье выделят средства на обеспечение льготного проезда.
«Основные расходы будут направлены на транспортное обслуживание населения и предоставление льгот по проезду — это 25,5 миллиарда рублей», — сказала Кадырова.
Заместитель председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев отметил, что на социальную сферу в Подмосковье запланированы расходы в размере 93 миллиардов рублей.