Ремонт гимназии и строительство двух детсадов завершится в Балашихе к началу осени

К сентябрю в Балашихе собираются открыть сразу три новых объекта: гимназию № 11 и два новых детских сада. Каждый день на школьном объекте работают до семи единиц техники. Чтобы работы были завершены в срок, количество рабочих было увеличено. На текущий момент в две смены здесь работают 190 человек.

Капитальный ремонт за три летних месяца — задача сложная. Поэтому одновременно идет работа сразу по нескольким направлениям. Это и ремонт кровли, замена инженерных коммуникаций, внутренняя отделка.

«Соответственно для нас важно для того, чтобы все работы были выполнены, чтобы эта цикличность была соблюдена, поэтому продолжаем контролировать подрядчика. Как я уже сказал еженедельно я выезжаю на каждый из этих объектов», — рассказал глава округа Балашиха Сергей Юров.

На следующей неделе по планам увидеть полностью готовый третий этаж, закончить работы по спортивному залу и столовой.

В то же время, в микрорайоне Южный и Балашиха-2 готовятся к открытию два современных детских сада. Для жителей они и правда стали долгожданными. Раньше на улице Заречная была свалка, сегодня мы видим конечный результат проделанной работы — двухэтажный сад на 125 мест. Здесь будет шесть групп, две из которых — ясельные. Планируется, что сюда пойдут дети из всех высоких домов. Здесь проживает множество молодых семей.

«На данный момент в этот детский сад идет формирование как педагогического коллектива, так и набор детей. Детский сад позволяет снизить нагрузку на соседние детские сады, и какие-то дети будут переведены с улицы Еганова. Сюда им поближе к дому», — рассказала директор школы 27 Балашихи Наталья Антонюк.

Детский сад сейчас остается на высокой степени готовности. Строители заканчивают все отделочные работы, устанавливают малые архитектурные формы, выполняют наладку оборудования и соответственно обещают до конца августа полностью завершить все работы.

В микрорайоне Южный на улице Твардовского тоже все по плану. Здесь откроется детский сад на 80 мест. Заведующий определен, педагогический состав сформирован. Строители заканчивают отделочные работы, и в сентябре детский сад начнет работать.

До первого сентября осталось две с половиной недели. Все три объекта жители очень ждут. Работы планируют завершить к осени.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии к 1 сентября новых школ и детских садов. Еще несколько достроят позже осенью.