Подмосковье 15 декабря 2022, 16:03 Ремонт газового оборудования в домах Подмосковья назвали стратегической задачей Глава фонда капремонта Подмосковья Николов рассказал о защите жителей от утечек газа

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Самыми частыми причинами обращения жителей Московской области в фонд капитального ремонта становятся работы по починке кровли и замене лифтов. Этими вопросами занимаются коммунальные службы. Но главной стратегической задачей в регионе остается ремонт газового оборудования. Об этом «360» рассказал генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Он напомнил, что Подмосковье стало первым российским регионом, которое начало менять устаревшее газовое оборудование в квартирах жителей. В этом году фонд капитального ремонта приступил к установке трехступенчатых систем контроля, фиксирующих утечки газа.

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«Мы начали устанавливать газоанализаторы. Если он выявляет утечку, то срабатывает механизм, который перекрывает трубу», — рассказал Николов.

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Глава фонда капитального ремонта подчеркнул, что все работы оплачиваются за счет взносов, которые внесли жители Подмосковья.

Программу по проверке газового оборудования в многоквартирных домах Московской области запустили в 2021 году. Все ресурсные организации по проведенным мероприятиям отчитываются в Центр управления региона. Если плита или трубы неисправны, то все оборудование подлежит замене. Для жителей, которые хотят установить системы для выявления возможных утечек на портале «Добродел» запустили специальную кнопку, по которой можно оставить заявку.