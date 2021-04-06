Особый контроль за газовым оборудованием заработает в Подмосковье. Поможет «Добродел»

В Подмосковье больше двух трети домов газифицировано. Для безопасности людей власти приняли решение установить «рискоориентированный надзор» за проверкой газового оборудования. Об этом заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин доложил губернатору Андрею Воробьеву.

Мы сегодня приняли решение по тому механизму, который отработали с прокуратурой Подмосковья, — так называемый рискоориентированный надзор. Мы со всеми специализированными организациями подпишем соглашения Евгений Хромушин.

Те компании, которые хотят работать в Московской области, должны будут «в режиме ЦУРа по чек-листам мобильного приложения „Проверки Подмосковья“ отчитываться о заключенных договорах, проверках, плюс добавлять туда фотофиксацию проведения работ». Отказавшиеся организации окажутся под особым вниманием надзорных органов.

Хромушин рассказал, что в Подмосковье 73% многоквартирных домов газифицировано, в ИЖС — 62%.

"У нас самый высокий в России процент газификации региона — 96,1% при среднем показателе 70% по стране», — заметил Хромушин.

С 2015 по 2021 год в регионе произошло 130 происшествий, связанных с использованием газового оборудования. Больше всего — 28 — было в 2019 году, в 2020-м —18.

«В многоквартирных домах неосторожное обращение с газом вызвало 48% случаев, неисправность оборудования — 32%, самовольная установка оборудования — 14%», — заявил Хромушин.

Он сказал, что главное — системно проводить информационную кампанию от лица управляющих организаций, «чтобы люди понимали, насколько опасно находиться в квартирах с неисправным или непроверенным газовым оборудованием».

Второй важный момент — умные решения. Это установка систем защиты от утечек газа в процессе обслуживания и постоянно. В том числе с автоматическим клапаном выключения газа Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что по вопросам обслуживания газового оборудования жители должны обращаться в свою управляющую компанию.

«Также мы предлагаем сделать на „Доброделе“ кнопку, чтобы жители могли удобно через мобильное приложение заказать установку оборудования по контролю утечки газа», — добавил зампред правительства Подмосковья.

По словам Андрея Воробьева, особое внимание в Подмосковье нужно уделить 11% многоквартирных домов при проверке газового оборудования.

«Кажется, что процент небольшой, но это заметное количество домов. Если у нас 157 тысяч домов, то более чем в 15 нужно особое внимание уделить проверке газового оборудования», — заметил Воробьев.

В сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ситуация еще более сложная. В связи с этим губернатор попросил подойти с особым вниманием к безопасности людей и тщательно проверять газовое оборудование.

Это должно делаться с умом, аккуратно, но подвергать безопасность наших жителей риску мы не имеем права. Все газовые службы должны быть включены в эту работу и проводить ее добросовестно Андрей Воробьев.

Хромушин поднял вопрос неисправности газового оборудования и самовольной замены. По его словам, здесь «самый главный рецепт — это 100-процентный охват договорами на внутриквартирное газовое оборудование».