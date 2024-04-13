Подмосковье 13 апреля 2024, 13:23 Ремонт еще одного котла завершили на котельной «Восточная» в Электростали Нина Басистая

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Ремонт котлов является одним из самых важных этапов в восстановлении функциональности котельной и требует значительных усилий. Недавно специалисты завершили работы по обслуживанию котла № 2 на котельной «Восточная» в Электростали.

Генеральный директор ООО «Глобус» Константин Коваль отметил, что благодаря завершению ремонта второго котла удалось добиться приведения полного резерва в работоспособность. Он также рассказал о запланированных на лето работах.

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«Поддерживаемые правительством Московской области и городской администрацией, котлы уже приобретены. Первая партия ожидается в конце мая — начале июня, остальные — примерно в августе. Наша цель — обеспечить стабильность в отопительном сезоне 2024–2025 годов», — указал Константин Коваль.

Параллельно с этим продолжается ежедневный ремонт тепловых сетей, вопросы по химической водоподготовке решаются, а территория вокруг котельной поддерживается в порядке.

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