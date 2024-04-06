Подмосковье 06 апреля 2024, 14:33 Ремонт энергоблока на Шатурской ГРЭС вышел на финишную прямую Источник фото: Евгения Метелкина

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Ремонт энергоблока № 4 Шатурской ГРЭС, который начался в январе этого года, близится к завершению. Специалисты уже заменили гидрозатвор котла, часть газоходов, воздуховодов, а также выполнили техническое перевооружение системы возбуждения ТГ-4.

По словам главного инженера Шатурской ГРЭС Якова Торбина, ремонтные работы идут по графику.

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«В этом году запланированы капитальные ремонты энергоблоков № 6 и № 7, в ходе которых будут проведены ремонты турбин, котлов, генераторов, вспомогательного оборудования. Такие меры позволят повысить надежность работы оборудования», — рассказал Торбин.

Специалисты также провели экспертизы промышленной безопасности котла и ряда трубопроводов и техническую диагностику турбины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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