Ремонт дорог улучшил подъезды к важным социальным объектам Можайска

Дороги вблизи социальных объектов отремонтировали в Можайском округе. Асфальт заменили на 10 километрах проезжей части. Работу выполнили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

В округе отремонтировали четыре дороги протяженностью 9,7 километра. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

По просьбам жителей обновили одну из центральных улиц — Московскую. Рядом находятся социально значимые объекты: ЗАГС, центральный сквер, Дом культуры.

Ремонт затронул и Переслав-Хмельницкую улицу. Поблизости располагаются детский сад № 8, административный центр и не только.

Это не весь объем работ, а лишь отдельные примеры. Проезд стал безопаснее более чем для 10 тысяч автомобилистов и 30 тысяч жителей.

В этом году в Можайском округе отремонтируют 16 дорог. Это 23,3 километра. Посмотреть всю программу можно на портале «Добродел» по ссылке.