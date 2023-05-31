31 мая 2023, 14:56
Ремонт дорог по национальному проекту начался в Солнечногорске
Ремонт участка Пятницкого шоссе от поселка Жилино до деревни Горетовки начался в Солнечногорске. Работы выполнят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
«Ежедневно по Пятницкому шоссе проезжает около 50 тысяч автомобилистов. После ремонта проезд к деревням Голубое, Андеевка, Бакеево, Горетовка, а также к нескольким жилым комплексам, школам и детским садам станет удобнее и безопаснее», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.
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В этом году по нацпроекту также обновят асфальт на участке от деревни Дубино до деревни Хметьево и в деревне Бакеево на Усадебном проезде. Благодаря голосованию жителей на портале «Добродел» ремонт проведут также в поселке Андреевка и в других местах.
В первую волну в Солнечногорске приведут в порядок пять региональных дорог общей протяженностью более шести километров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
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Ремонтные работы
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