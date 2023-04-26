Подмосковье 26 апреля 2023, 09:26 Ремонт дорог по национальному проекту начался в Егорьевске МТДИ МО

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Новый асфальт укладывают на Егорьевском шоссе. В Минтрансе Подмосковья уточнили, что работы ведутся вблизи деревни Станинской в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт покрытия на Егорьевском шоссе проведут на протяжении 1,4 километра. Это дорога с высокой интенсивностью движения, где ежедневно проезжает около 12 тысяч автомобилей. Поэтому в работах используют специальную смесь асфальта и бетона, которая обладает высокой износоустойчивость.

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По нацпроекту в Егорьевске отремонтируют и другие дороги. Работы уже начались на улицах Победы и Советской в черте города. На всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. В общей сложности в округе планируется отремонтировать 10 участков дорог, протяженностью почти 52 километра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове. По его словам, объект появится в округе к сентябрю.

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