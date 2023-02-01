Подмосковье 01 февраля 2023, 22:10 Ремонт домов и инженерной инфраструктуры: какие изменения ждут ЖКХ в Реутове в 2023 году

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В Реутове в текущем году проведут ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, капремонт семи домов и обновление инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Как уточнил министр ЖКХ Антон Велиховский, текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Реутове охватит около пяти тысяч человек.

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«Дополнительно на Юбилейном проспекте пройдет реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения еще для 2,5 тысячи жителей округа. Также до 2025 года в рамках государственной программы Министерства ЖКХ „Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности“ запланирована реконструкция и техническое перевооружение водопроводной насосной станции 2-го подъема на территории ВЗУ № 9», — сказал Антон Велиховский.

На обновление инженерной инфраструктуры Реутова в 2023 году будет выделено 59,7 миллиона рублей, сообщили в МинЖКХ. Среди запланированных мероприятий — перевод теплоснабжения 2,1 тысячи потребителей на независимую схему отопления на Центральном тепловом пункте-1 котельной БМК-140, реконструкция Центрального теплового пункта № 5 котельной № 1.

Также в 2023 году Фонд капитального ремонта МКД Московской области отремонтирует семь домов в Реутове. Кроме того, будет продолжена работа по реализации губернаторской программы «Мой подъезд», список адресов утверждается.

В пресс-службе добавили, что в 2023 году в Реутове продолжится реализация реформы по обращению с отходами. За четыре года для организации раздельного сбора отходов на территории округа было размещено 463 контейнерных площадки, установлено 689 серых и синих контейнеров для РСО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ.

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