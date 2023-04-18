Подмосковье 18 апреля 2023, 13:45 Ремонт больницы на Краснознаменской улице в Щелкове завершится в 2023 году ГБУ МО «УТНКР»

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Обновление Щелковской городской больницы проконтролировали специалисты управления технического надзора капитального ремонта. Работы в терапевтическом корпусе планируется завершить в четвертом квартале года.

«Ремонт больницы начался весной прошлого года. Сейчас приняты демонтаж и установка перегородок. Под контролем сотрудников нашего „УТНКР“ ведутся штукатурные работы, монтаж инженерных систем, утепление кровли», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Эксперты компании «УТНКР» следят за процессами и сроками реализации проекта. Они регулярно выезжают на объект и оценивают ход работ, соответствие объемов утвержденной смете и качество строительных материалов.

В Подмосковье стартует масштабная модернизация системы ЖКХ. В регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей — об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.