Подмосковье 17 апреля 2023, 13:31 Ремонт 20 участков дорог начался в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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В Подмосковье стартовал ремонт дорог. На данный момент работы ведутся на 20 участках.

На первом этапе планируется отремонтировать более 650 участков дорог протяженностью свыше тысячи километров. Около 700 километров сети отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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«Благоприятные погодные условия позволили приступить к ремонту дорожной сети Подмосковья, и работы по основной программе уже идут в 14 муниципалитетах на 20 участках дорог. Уже традиционно ремонт региональных дорог ведется силами производственных комплексов „Мосавтодора“, где задействуют порядка 700 единиц техники», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ремонт дорог в рамках нацпроекта начался на 13 участках, в том числе на обходе Высоковска в Дмитрове и на Егорьевском шоссе.

Адресная программа ремонта на 2023 год размещена на сайте Минтранса Подмосковья.

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