Ремонт 170 домов проведут в Серпухове в этом году

В региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Серпухов в этом году выделено 700 миллионов рублей.

По программе планируется провести ремонт 170 многоквартирных домов. Отремонтируют кровли 42 домов, фасады 63 домов, инженерные системы 22 домов и заменят семь лифтов в двух домах. К данному моменты работы провели уже в 71 доме.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. С 2014 года заменено более 12 тысяч лифтов в 3,8 тысячи МКД, отремонтировано более восьми тысяч крыш и порядка четырех тысяч фасадов. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — отметил Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он также добавил, что в 2022 году были капитально отремонтированы 1450 домов. В домах заменили 271 лифт, отремонтировали 140 фасадов и 400 кровель.

Министр ЖКХ подчеркнул, что все работы проходят в соответствии с графиком и будут нами продолжены.

За 2021 год на территории Подмосковья капитально отремонтированы 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в регионе запланирован ремонт 3757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Изучить адресную программу ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее сообщалось, что устранять нарушения в содержании домов в Подмосковье помогают дроны.