Дроны помогли устранить сотню нарушений в содержании домов Подмосковья с января

Сорок пять «летающих» округов, 1106 контрольных вылетов, 221 выявленное нарушение, из которых 102 уже устранили, а 119 сейчас находятся на контроле Госжилинспекции. Такую статистику работы дронов привели в ведомстве за текущий год. Сейчас в самом разгаре летний сезон, и только с начала июля коптеры успели совершить более 400 вылетов. Они проверяли состояние многоквартирных домов в регионе. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По ее словам, особой зоной внимания квадрокоптеров остается состояние многоквартирных домов, их наружные конструкции. Они проверяют, в каком состоянии находятся фасады и швы, детали зданий на большой высоте, вентиляционные и водосточные системы.

За летний сезон при помощи дронов удалось обнаружить 221 нарушение, 102 из них уже удалось устранить. Например, в Лобне были решены задачи по ремонту вентканалов и водоотводных систем в группе домов по Заречной, Букинскому шоссе, Научному городку, Чайковского и Чкалова.

На втором месте Серпухов, где устранили 13 нарушений, обнаруженных в ходе 17 контрольных облетов. Все они касаются повреждений кровли. Из 32 вылетов в Раменском в десяти случаях приняли восстановительные работы на крышах, а 22 эпизода остаются на контроле Госжилинспекции. Чаще всего квадрокоптеры замечали неисправности кровельных элементов.

«Такие пиковые летные нагрузки объясняются активным участием коптеров в осмотрах домов при подготовке к следующему отопительному периоду. Но подготовка к ОЗП не исчерпывается профилактикой внешних конструкций — огромный пласт работ совершается на внутренних системах зданий, и там применяются иные технологические решения, которые позволяют измерять и фиксировать состояние коммуникаций. Дроны — это большие наши помощники в оценке наружных элементов, до которых своими ногами часто просто не дойти», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.