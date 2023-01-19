Подмосковье 19 января 2023, 00:28 Рекультивационные работы на полигоне ТКО «Ядрово» завершат до конца 2023 года

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На закрытом мусорном полигоне ТКО «Ядрово» в Волоколамском округе продолжаются работы по рекультивации. Они будут завершены до конца текущего года, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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«Рекультивационные работы на объекте идут с опережающими темпами и по плану будут окончательно завершены до конца текущего года. Также ежедневно осуществляется выездной мониторинг проводимых работ специалистами областного министерства ЖКХ, МОС АВС и технического надзора. Строго контролируется исполнение проектно-сметной документации, осуществляется систематический контроль параметров окружающей среды с использованием специализированной аппаратуры», — отметил Антон Велиховский.

Министр уточнил, что в 2023 году запланированы следующие мероприятия: проведение земляных работ в границах «Южного» земельного участка; обустройство системы сбора и отведения фильтрата, сточных вод; возведение системы дегазации и устройство экрана «Южного» тела; устройство дорожной одежды в границах «Северного» земельного участка; строительство пожарных резервуаров; обустройство системы очистки сточных вод, канализационной насосной станции, блочного распределительного пункта; строительство и монтаж системы водоснабжения; монтаж дизельной электростанции; благоустройство территории в границах «Северного» и «Южного» тел с последующим ограждением.

В 2022 году на полигоне ТКО «Ядрово» были в полном объеме выполнены подготовительные работы. Было проведено устройство земельного участка «Северного» тела и экрана в границах тела полигона, выполнена система дегазации «Северного» тела с последующим подключением к высокотемпературной установке по утилизации свалочного газа, возведена армогрунтовая стена СПа–2.

Антон Велиховский сообщил, что в настоящее время на полигоне проводят работы по возведению армогруновой стены СПа-1, отсыпке грунтом южного склона «Южного» тела стены СПа-1, отсыпке «Северного» тела плодородным грунтом, а также внутренняя отделка резервуаров сточных вод.

Полигон «Ядрово» был закрыт в конце 2020 года в рамках президентского проекта «Экология». Объект включен в федеральную программу «Чистая страна», на его рекультивацию выделено более 2 миллиардов рублей.

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