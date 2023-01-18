Подмосковье 18 января 2023, 18:46 Андрей Воробьев: Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году

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Лучшие регионы России по исполнению показателей нацпроектов назвали на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию. Московская область является одним из лидеров среди субъектов РФ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«Цель нацпроектов — повысить качество жизни и добиться ощутимых перемен в каждом регионе. Здоровье, образование, благоустройство, дороги, экология, новые условия для бизнеса — это все важно для наших жителей, поэтому мы признательны за федеральную поддержку в формате нацпроектов и госпрограмм», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Как сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, из 18 показателей региональных проектов, которые сейчас реализуют в Подмосковье, 16 — в «зеленой» зоне, два — в «желтой».

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«Мы завершили 2022 год с показателями стабильного роста — по основным направлениям были побиты рекорды 2021-го. Президент страны высоко оценил результаты работы строительной отрасли в 2022 году. Благодаря слаженной системной работе и поддержке руководства страны нам удается максимально эффективно реализовывать ключевые программы — это и жилищное строительство, и модернизация инфраструктуры, и рост объемов дорожного строительства», — отметил Марат Хуснуллин.

Зампред правительства РФ уточнил, что за год в Московской области было введено 101,5 миллиона квадратных метров жилья в рамках президентского проекта. Также у Подмосковья рекордный показатель по дорогам: в 2022 году уложили 173 миллиона квадратных метров дорожного покрытия, всего было отремонтировано 30 тысяч километров дорог, а построено и реконструировано 1600 километров.

В Подмосковье реализуют 12 из 15 президентских проектов, среди них — «Развитие детского здравоохранения», «Современная школа», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Чистая вода», «Культурная среда», «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Комфортная городская среда» и другие.

Наш президент всегда подчеркивает, что смысл не в том, чтобы что-то построить или отремонтировать, а чтобы на деле решались самые чувствительные проблемы людей. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Глава Подмосковья уточнил, что по программе «Чистая вода» в 2022 году в регионе было введено девять объектов. Качественной водой обеспечили свыше 460 тысяч жителей. Эта работа будет обязательно продолжена, подчеркнул Воробьев. В планах в ближайшие два года обеспечить чистой водой и надежной инженерной инфраструктурой еще более 1,1 миллиона жителей региона.

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