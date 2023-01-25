Подмосковье 25 января 2023, 22:50 Рекультивацию закрытого полигона «Воловичи» в Коломне закончат в 2024 году

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На закрытом полигоне «Воловичи» в Коломне продолжается рекультивация. Работы начались в декабре 2021 года. Их планируют завершить в 2024-м.

Сейчас на объекте работают шесть экскаваторов, четыре бульдозера, три фронтальных погрузчика, пять автосамосвалов и один каток. Специалисты формируют тело полигона, устанавливают верхний защитный экран, создают армогрунтовые стены вокруг площадки.

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Также рабочие погружают вертикальные дрены, фильтрат откачивают из тела полигона и вывозят на утилизацию. В сутки удается увезли порядка трех машин субстанции объемом 90 литров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что внедрение системы электронных талонов на вывоз строительного мусора помогло усилить контроль за нарушениями в регионе.

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