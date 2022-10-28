Рекультивацию полигона «Парфеново» завершили в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 22:38 Рекультивацию полигона «Парфеново» завершили в Сергиевом Посаде

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В Сергиево-Посадском округе завершили работы по рекультивации полигона «Парфеново». Их проводили в рамках федерального проекта «Чистая страна» и государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Все полигоны в Московской области были закрыты по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Полигон «Парфеново» принимал отходы с 1983 года. Как отметил глава Минэкологии Подмосковья, он был одним из самых больших полигонов Подмосковья, его общая площадь составляет 16 гектаров, а объем накопленных отходов — свыше миллиона кубометров.

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Работы провела компания «МСУ-1». Было сформировано тело полигона, устройство защитного экрана, подпорной стены, систем сбора и утилизации свалочного газа, а также системы сбора и обезвреживания фильтрата. В рамках последней стадии работ на тело полигона уложили плодородный слой почвы и высадили многолетние травы, провели благоустройство территории.

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В 2023 году администрация Сергиево-Посадского округа продолжит работы биологического этапа и эксплуатацию установленного оборудования. Позднее рекультивированный полигон планируется использовать в рекреационных целях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что история с полигонами никогда уже не должна повториться.