Подмосковье 26 мая 2023, 16:52 Рекультивацию бывшего мусорного полигона «Заволенье» в Орехово-Зуеве закончат до конца года ГБУ "Дирекция экологических проектов"

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В Орехово-Зуеве продолжается рекультивация полигона ТКО «Заволенье». На данный момент работы выполнены на 62%. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Рекультивацию проводят по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

«Подрядная организация на 100% выполнила работы по устройству защитного экрана и армогрунтовой стены. Также полностью завершен монтаж системы отвода и сбора фильтрата для последующей утилизации», — отметил министр.

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За работами следят представители администрации городского округа и министерства экологии и природопользования Московской области. Рекультивация позволит улучшить качество жизни около 40 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится к 2024 году.

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