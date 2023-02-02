Подмосковье 02 февраля 2023, 12:18 Рекультивация полигонов «Воловичи» и «Сафровоно» завершится в Подмосковье в 2024 году

Читать 360tv в

Рекультивация полигонов «Сафроново» в Раменском и «Воловичи» в Коломне готова более чем на 40%. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья. Полностью работы завершат в 2024 году.

Рекультивацию полигонов Подмосковья проводят по федеральному проекту «Чистая страна». Работы ведут на 10 объектах. Глава Минэкологии региона Тихон Фирсов рассказал, что общая площадь рекультивации на полигоне «Воловичи» составляет более 23 гектаров, а объем накопленных там отходов превышает два миллиона кубометров. Он был открыт 10 лет назад и перестал принимать мусор в 2019 году. Еще больше работ на «Сафроново» с площадью свыше 35 гектаров и объемом отходов 2,5 миллиона кубометров.

Реклама

«На сегодняшний день готовность коломенского объекта превысила 39%, раменского — 43%, работы идут в соответствии с графиками», — отметил министр.

Рекультивация полигона «Воловичи» стартовала в декабре 2021 года, «Сафроново» — в марте 2022-го. Завершить работы планируют в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».