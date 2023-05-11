Подмосковье 11 мая 2023, 12:44 Рекультивация бывшего мусорного полигона в Солнечногорске завершится к концу года ГБУ "Дирекция экологических проектов"

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Рекультивацию бывшего мусорного полигона «Поварово» в Солнечногорске завершили на 50%. Работы ведутся по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Сейчас в Подмосковье рекультивируют 10 объектов накопленного вреда. Работы на четырех полигонах выполнены уже более чем на 50%.

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«Вскоре будет окончательно сформировано тело полигона, после чего подрядчик приступит к завершению работ по обустройству системы сбора фильтрата и благоустройству территории», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На полигоне «Поварово» скопилось более пяти миллионов кубометров отходов на площади 16 гектаров. Рекультивация объекта началась в апреле 2022 года и должна завершиться в конце текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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