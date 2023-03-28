Подмосковье 28 марта 2023, 15:17 Рекультивация бывшего мусорного полигона «Поварово» в Солнечногорске завершится в ноябре 2023 года

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Рекультивация бывшего мусорного полигона «Поварово» в Солнечногорске завершится в ноябре 2023 года. Работы по восстановлению поврежденных земель и ресурсов выполнены почти наполовину.

В настоящее время на объекте завершаются работы по формированию тела полигона, обратной засыпке грунтом и обустройству армогрунтовой стены. Вскоре специалисты установят очистные сооружения ливневых стоков и обустроят систему выведения вредных газов. На заключительной стадии работ здесь подготовят плодородный слой почвы и посеют многолетние травы.

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«Поверхность полигона будет закрыта защитным экраном с применением грунтов в комбинации с геосинтетическими материалами. Работы проводятся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта „Экология“ федерального проекта „Чистая страна“ и завершатся в ноябре 2023 года», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Попов.

Как отметили в Министерстве экологии и природопользования Московской области, за прошедшую неделю на бывшем мусорном полигоне вблизи поселка Поварово показали лучшую динамику рекультивации в регионе.

Сегодня все бывшие мусорные полигоны, доставшиеся Подмосковью еще с советских времен, закрыты по поручению губернатора Андрея Воробьева. На смену им пришли современные комплексы переработки отходов, а регион стал лидером России по темпам мусорной реформы.

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