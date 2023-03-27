Подмосковье 27 марта 2023, 15:41 Инспекторы эконадзора Подмосковья отметили высокую динамику рекультивации полигона «Поварово» Фото: ГБУ «Дирекция экологических проектов» / ГБУ "Дирекция экологических проектов"

Читать 360tv в

Представители Министерства экологии и природопользования Московской области отметили хорошую динамику рекультивации полигона «Поварово» в Солнечногорске. На данный момент в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» работы ведутся на 10 закрытых площадках ТКО.

«На всех объектах работы идут активно, но на „Поварово“ работают быстрее всех. Там уже полностью завершены работы по устройству шпунтовой стенки. На завершающей стадии находятся работы по формированию тела полигона, обратной засыпки грунтом и обустройство армогрунтовой стены», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

На полигонах «Заволенье» в Орехово-Зуеве и «Сафоново» в Раменском работы выполнены примерно на 50%. На полигонах «Егорьевский» и «Воловичи» в Коломне, а также «Талдомский» в Солнечногорске показатели превысили 40%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».