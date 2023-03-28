Подмосковье 28 марта 2023, 10:30 Рекультивация бывшего мусорного полигона «Непейно» в Дмитрове завершится в 2024 году Фото: ГБУ «Дирекция экологических проектов».

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Рекультивация полигона «Непейно» в Дмитровском округе началась в конце 2022 года. Работы ведутся по нацпроекту «Экология». На данный момент в рамках подготовительного этапа рабочие формируют тело полигона с применением спецтехники.

«Первоочередная задача — придать телу полигона нужную геометрию, которая обеспечивала бы устойчивость объекта, нормальное отведение талых и дождевых вод, штатную работу систем дегазации и сбора фильтрата. Выполнение этой задачи уже приблизилось к 20%», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Полигон в Дмитровском округе закрыли в 2019 году. До этого он принимал мусор почти 45 лет, накопив около 1,7 миллиона кубических метров отходов. Проектными решениями предусматривается активная дегазация, а также отведение и сбор фильтрата методом обратного осмоса. Объект полностью рекультивируют осенью 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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