Подмосковье 08 августа 2023, 16:31 Рекордный трафик спрогнозировали на ЦКАД в августе ГК "Автодор"

Читать 360tv в

В августе на ЦКАД спрогнозировали рекордный трафик. По данным ГК «Автодор» в прошлом году в этом месяце зафиксировали максимальную интенсивность движения — в среднем 20 тысяч автомобилей в сутки. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В этом году уже в июне на ЦКАД проезжало в среднем 21 тысяча автомобилей в сутки, а в этом месяце ожидается рост до 22 тысяч машин. Отмечается, что Центральная кольцевая дорога наиболее востребована у водителей легковых автомобилей — они составляют около 59% от общего трафика.

Реклама

За шесть месяцев 2023 года больше всего зафиксировали проездов автомобилей с номерами Москвы и Московской области. На третьем месте оказалась Владимирская область.

Отмечается, что система «Свободный поток» зафиксировала увеличение числа проездов автомобилей с международными номерными знаками: их количество по сравнению с первым полугодием 2022 года выросло на 35%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».