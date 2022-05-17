Рекордное количество заявок поступило на чемпионат «Абилимпикс» в Подмосковье

Чемпионат мастерства среди инвалидов «Абилимпикс» 18 мая начнется в Подмосковье. Он пройдет в Балашихе. В этом году поступило рекордное число заявок.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что движение «Абилимпикс» развивается в регионе с 2015 года.

Поступило почти 1,4 тысячи заявок. Участниками станут более 900 человек. Они покажут мастерство по 90 компетенциям.

Интерес к чемпионату постоянно растет — все больше школьников, студентов и специалистов пробуют свои силы Ирина Каклюгина.

По ее словам, они традиционно показывают высокий результат.

«Всем ребятам и в этом году желаю успехов и, конечно, побед», — отметила Каклюгина.

«Абилимпикс» — соревнования среди людей с инвалидностью. Их проводят для профессиональной ориентации и помощи в трудоустройстве.

Ранее инвалидам Московской области напомнили о доступных им мерах поддержки.