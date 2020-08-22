Рекордное число фермеров приедет на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Они привезут мед, колбасы и вино
27 августа под Истрой стартует фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Свою продукцию представят почти 400 фермерских хозяйств. Олег Сирота сказал, что это рекордное число.
«У нас рекорд. Только фермерских хозяйств и сыроварен будет почти 400. Из них 300 непосредственно занимается сыром, хлебом, колбасой. Это не столько уже сырный фестиваль, сколько гастрономический», — отметил Сирота.
Сыровар добавил, что география привезенных лакомств обширная. Привезут мед с Алтая, сыр и брусничное варенье — из Карелии, молочную продукцию — из Калининграда и многое другое из самых отдаленных точек страны.
Мед, орехи, сыры, колбасы, копчености, мясо — все в этом году можно будет запить вином от российских ремесленников.
«Самое интересное — главная фишка этого года — это виноделы. Это будет отельный шатер, в котором будет порядка 20 российских виноделен и пивоварен, — виноделы из Ростова, Крыма, Краснодара. Ремесленники будут сами презентовать и рассказывать, что они привезли. Поэтому призываю ехать на общественном транспорте», — подчеркнул сыровар.
На территории ярмарки будет зона фуд-кортов и фуд-траков. Там будет кухня различных стран. Каждый может выбрать то, что ему больше нравится.
Кроме пищи для тела, будет пища и для души. Гости найдут развлечения по интересам. Не забудут и про самых маленьких. Для детей поставят батут, организуют игровые зоны. Всей семьей можно будет погулять по ферме, пообщаться с животными, обняться с теленком, побегать с козами и почувствовать себя пастухом.
На фестивале проведут конкурс «Лучший сыр России». В нем будет участвовать 800 сортов молочного лакомства. У всех будет возможность приобрести сыр-победитель.
«За день обойти всех нереально. Приезжайте и два, и три дня», — порекомендовал Олег Сирота.
Организаторы сделали мероприятие максимально безопасным для гостей и фермеров. На территории будет действовать масочный режим, везде поставят санитайзеры, а продавцы будут работать в перчатках.
Фестиваль пройдет с 27 по 30 августа в деревне Дубровское Истринского городского округа.