«Это безопасное мероприятие». Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» защитят от коронавируса

В городском округе Истра состоится полюбившийся всем фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Организаторы сделали его максимально безопасным для гостей и фермеров. На территории будет действовать масочный режим, везде поставят санитайзеры, а продавцы будут работать в перчатках. Об этом рассказал фермер, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Проведение фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» было под большим вопросом из-за эпидемической ситуации. Но положительная динамика по снижению заболеваемости и предпринятые меры безопасности позволили провести этот вкусный праздник.

«Это был сложный процесс. Мы до последнего момента сомневались, что фестиваль разрешат. Два месяца назад были жаркие споры, но динамика идет вниз по заболеваемости. И у нас множество требований: санитайзеры, нет закрытых шатров, не будет сцены», — рассказал Олег Сирота.

Он отметил, что главное было — получить разрешение от Роспотребнадзора. Теперь, когда оно есть, осталось только выполнить все требования по безопасности.

«Всех фермеров обязали привезти с собой справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Масочный и перчаточный режимы для продавцов. Это безопасное мероприятие», — заявил Сирота.

Фермер добавил, что ярмарку очень ждали и сыровары, и гости фестиваля.

«Заинтересованы и люди, и фермеры. Для нас важен этот праздник. Это большая ярмарка, на которой фермеры продают свои запасы. Для многих предприятий это единственное время в году, когда можно много-много продать. Это дает стимул для развития и для того, чтобы идти вперед», — уточнил Олег Сирота.

Фермер сказал, что фестиваль поможет сыроварам в это непростое время. Ведь из-за пандемии все ярмарки закрылись, это ударило по фермерским хозяйствам.

«Есть категория маленьких фермеров и сыроваров, которые только на ярмарках продают свою продукцию. По ним это очень ударило. Фестиваль жизненно важен для того, чтобы у нас работало сельское хозяйство. Хорошо, что Андрей Юрьевич понимает проблему. И спасибо землякам моим, которые писали Андрею Юрьевичу, когда же будет фестиваль. И было понятно, что люди ждут фестиваль, фермеры ждут фестиваль», — подчеркнул Сирота.

Благодаря тому, что фестиваль состоится, фермеры смогут продать свой товар, а гости ярмарки — попробовать огромное количество сыров, варенья, хлеба, меда и другой фермерской продукции. И для организаторов главное — комфорт и безопасность всех участников мероприятия.

Шатры будут продуваемыми, чтобы воздух не застаивался на одном месте. Палатки разнесли по территории, чтобы можно было соблюдать дистанцию. Олег Сирота попросил гостей привезти с собой маски.

«Мы просим по возможности привозить с собой маски. Мы постараемся маски выдавать на месте, но не уверены, что их хватит на всех, поэтому просим привозить с собой», — обратился к гостям фестиваля сыровар.

Фестиваль пройдет с 27 по 30 августа в деревне Дубровское Истринского городского округа.