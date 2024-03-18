Подмосковье 18 марта 2024, 18:02 Рекордно высокую явку зафиксировали в Химках на выборах президента Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выборы президента в Химках прошли без нарушений и с высокой явкой избирателей на всех 119 участках городского округа. Напомним, голосование прошло с 15 по 17 марта. По предварительным данным Центризбиркома, победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов.

Обработка 100% протоколов показала, что Владимир Путин получил поддержку более 76 миллионов избирателей. Общая явка на выборах составила 77,44%, что является рекордным показателем для президентских выборов в стране.

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«В своем обращении Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новые нацпроекты – «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Я уверена, что их реализация даст новый импульс для развития нашей страны и повысит качество жизни», — сказала депутат городского округа Химки Ирина Спирина.

На голосовании были задействованы системы видеонаблюдения на избирательных участках и прилегающих территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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