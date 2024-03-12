Подмосковье 12 марта 2024, 17:35 «Порядок и дисциплина». Андрей Воробьев проверил работу избирательного участка в культурном центре в Королеве Андрей Воробьев проверил работу УИК в культурном центре в Королеве Пресс-служба губернатора Московской области

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Свыше 3,9 тысячи избирательных участков будут работать в Подмосковье на предстоящих выборах президента. Один из них в здании культурного центра «Костино» в Королеве посетил губернатор региона Андрей Воробьев. Он поблагодарил избирательные комиссии за работу и напомнил о важности дисциплины и порядка во время голосования.

По словам Воробьева, на избирательных участках в этом году будут работать более 36 тысяч человек. Он также напомнил о возможности проголосовать дистанционно. Заявку на такой формат участия в выборах подали свыше 844 тысяч жителей, среди которых почти 22,4 тысячи человек — из Королева.

Традиционно в комиссии у нас люди благородных профессий, спасибо вам за выдержку, разъяснения, за улыбку. Для нас очень важно, чтобы на каждом избирательном участке была дисциплина, порядок и легитимность. Андрей Воробьев

Пресс-служба губернатора Московской области

По словам председателя УИК № 1054 Анны-Марии Вакарь, на участке 1638 избирателей. К их приему уже все готово.

«Наша комиссия участвовала в обходах, мы информировали людей о возможностях голосования — какие есть способы. Некоторые наши граждане сейчас находятся в космосе. Трое из них будут голосовать на орбите через доверенных лиц. Им зачитают бюллетень, они сделают свой выбор, а доверенные лица проголосуют и опустят бюллетени в урну», — отметила она.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье стартовала «Неделя добрых дел». На протяжении семи дней школьники будут плести маскировочные сети и писать письма бойцам СВО.

«Наш большой проект „Доброе дело“ получил второе дыхание. Его поддержали и ученики, и учителя. Спасибо директорам школ, волонтерским организациям. „Неделя добрых дел“, которая связана и с добрыми поступками, и с реальной практической помощью тем, кто сегодня защищает нашу страну, очень важна», — подчеркнул он.

Пресс-служба губернатора Московской области

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к выборам президента.

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