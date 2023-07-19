Подмосковье 19 июля 2023, 11:45 Рекорд России по самому быстрому строительству дома из газобетона установили в Солнечногорске

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Абсолютный рекорд России по скорости строительства дома из газобетона зафиксировали в Солнечногорске. Здание площадью 105 квадратных метров с полной чистовой отделкой возвели всего за 43 дня. Подробнее рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Жилой дом находится в составе коттеджного поселка «Курилово Life». Полтора месяца ушло у команды строителей на все работы, включая внутренние. Это строительство фундамента, возведение стен и перегородок, работы по кровле, внешняя отделка фасада. Внутри дом полностью готов к проживанию: коммуникации проведены, сантехника установлена, отделочные работы выполнены. Есть даже шторы на окнах.

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Во время строительства за процессом внимательно наблюдали представители Книги рекордов России. Когда все работы были завершены, достижение официально зарегистрировали.

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании «КСМК-М4» Михаил Кондратенко подписали соглашение о строительстве завода газоблоков в Ступине. Договор заключен на полях Петербургского международного экономического форума.