Подмосковье 15 июня 2023, 16:09 «Более 4 миллиардов в экономику». Андрей Воробьев — о строительстве завода газоблоков в Ступине Андрей Воробьев: завод газобетонных блоков построят в Ступине к 2026 году

Читать 360tv в

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании «КСМК-М4» Михаил Кондратенко подписали соглашение о строительстве завода газоблоков в Ступине. Договор заключен на полях Петербургского международного экономического форума.

«КСМК-М4» входит в Группу компаний «ВКБ», которая уже строит в Подмосковье завод по выпуску изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. В августе производство запустят в Сергиевом Посаде, а следующий объект инвестор планирует открыть в 2026 году в Ступине.

Реклама

«Проект в Ступине — это более четырех миллиардов рублей инвестиций в экономику региона, порядка 140 новых рабочих мест. Завод сможет выпускать до 400 тысяч кубометров продукции ежегодно. Сегодня такие блоки очень востребованны, в том числе в строительстве малоэтажных и частных домов», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что Подмосковье является лидером России в жилищном строительстве и потому здесь особенно ценят все, что позволяет держать высокий темп ввода жилья.

Генеральный директор «КСМК-М4» поблагодарил правительство Московской области и лично губернатора за поддержку проекта в виде субсидии на оборудование и помощь в строительстве инженерных коммуникаций. Компания также планирует воспользоваться промышленной ипотекой.

«Предыдущие заводы группы компаний „ВКБ“ были построены на базе промышленного оборудования, произведенного в Германии. Теперь же планируем почти полностью производить все станки и линии в России. Идет строительство собственного завода в Краснодарском крае», — подчеркнул Михаил Кондратенко.