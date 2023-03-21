Подмосковье 21 марта 2023, 15:56 Реконструкцию спортивного комплекса «Старт» проведут в Реутове к 2025 году

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Конкурс на проектирование и реконструкцию спорткомплекса «Старт» объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение об открытом конкурсе. Подрядчику нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить реконструкцию спортивных сооружений. В контракт входит также поставка нового оборудования.

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В трехэтажном комплексе планируется организовать раздевалки, конференц-зал, тренажерный зал, медицинский кабинет, зал адаптивной гимнастики, массажный кабинет и зону СПА. На верхнем этаже планируется гостиница.

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Контрактом предусмотрена трибуна на 1000 мест с навесом и футбольное поле с подогревом для круглогодичного использования. Работы должны быть выполнены в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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